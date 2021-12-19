Görenler şaşkına döndü: Futbol topu balığı karaya vurdu

ABD'nin San Diego sahillerinde karaya vuran bir canlı hem bölge sakinlerini hem de bilim insanları şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin California eyaletinde karaya vuran simsiyah bir balık bilim dünyasında şaşkınlık yarattı… İhbar üzerine olay yerine giden ve incelemelerde bulunan bilim insanları bu canlının normal şartlarda denizin derinliklerinde yaşayan ve yüzeye çıkmayan bir “Pasifik futbol topu balığı” olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 100 yıl önce keşfedilen ve o zamandan beri insanlarla sadece 31 kere görüntülenen bu balığın karaya vurması endişe ve korku yarattı… Denizin derinliklerinde yolunu bulabilmek için bir ışık yayan uzvu olan canlının keskin dişleri ve simsiyah gözü bölgede endişe yarattı.

California Üniversitesi’ndeki Scripps Okyanus Bilimi Enstitüsü’nde görevli bilim insanları bu konuyla ilgili incelemelerde bulunduklarını duyurdu. Bu balık türünü incelemek isteyen uzmanlardan Ben Frable, “Okyanusun derinliklerinde bir sorun olduğuna işaret edebilirdi. Fakat eğer doğanın dengesi bozulsaydı çok daha fazla balık görürdük” dedi.

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