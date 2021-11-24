Göreve geldikten saatler sonra Başbakanlıktan istifa etti
İsveç'in ilk kadın başbakanı Magdalena Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti.
İsveç'te başbakan Stefan Lofven'in yerine ülkenin ekonomi bakanı Magdalena Andersson, Başbakanlık görevine gelmişti. İsveç parlamentosundan da onaylanarak Başbakanlığı resmiyet kazanan Andersson görevi devraldıktan saatler sonra istifa etti.
54 yaşındaki merkez solcu Sosyal Demokratlar'ın üyesine Riksdag'daki 349 vekilin 174'ü red oyu vermişti. Fakat 117 vekil destek oyu verirken 57 vekil de çekimser oy vererek Andersson’un önünü açmıştı.
Siyasi kariyerine dönemin başbakanı Goran Persson'un siyasi danışmanı olarak başlayan Andersson'un ilk zorlu sınavı hükümetin bütçesi olacaktı.