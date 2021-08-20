Greta Thunberg, protestonun yıl dönümünde sokağa çıktı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İsveç parlamentosu önünde eylem düzenledi.

SOZCU.COM.TR

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Üç yıl önce organize ettiği protesto yürüyüşü ile uluslararası kamuoyunun gündemine oturan Greta Thunberg, bu etkinliğin üçüncü yılında İsveç Parlamentosu’nun önündeydi.

İklim değişikliği ve iklim krizi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Thunberg, o dönemde yaptığı eylemde çok sayıda öğrencinin “okulu kırıp” eyleme katılmasını sağlamıştı.

“Gelecek için Cuma” isimli haftalık eylemler ile dikkat çeken Thunberg, 2019 yılında Time dergisi tarafından “yılın insanı” seçilmişti. Bu süreç hakkında bugün Reuters’a konuşan Thunberg, “Bir açıdan hiçbir şey elde etmedim. Fakat öbür taraftan da bu hareket sayesinde çok sayıda arkadaşım oldu ve geniş kitlelere yayılan bir protesto organize etmeyi başardım. Sanki daha çok insan uyanıp değişiklik talep etmeye başladı” dedi.

Thunberg, 15 yaşındayken 2018 yılının Ağustos ayında İsveç Parlamentosu önünde eylem düzenlemişti. O dönemde Thunberg, “Çok yalnız hissediyorum. Ama aynı zamanda bir şeyler yapıyor olmak iyi hissettiriyor” demişti.

