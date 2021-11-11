Güney Afrika’nın son beyaz devlet başkanı öldü

Güney Afrika'nın son beyaz devlet başkanı Frederik Willem de Klerk'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Güney Afrika’nın son beyaz devlet başkanı Frederik Willem de Klerk 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Nelson Mandela öncülüğündeki siyahi hükümete gücü barışçıl bir şekilde devreden de Klerk, apartheid rejimini ortadan kaldırdığı için büyük övgü toplamıştı. Frederik Willem de Klerk, 1993 yılında Mandela ile birlikte Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştı.

Ülke tarihinde tartışmalı bir figür olan de Klerk, 1994 yılında yaşanan çatışmaları durdurmadığı için siyahi toplumun tepkisini çekerken, lideri olduğu Ulusal Parti ise onu “beyazların üstünlüğünü” teslim ettiği gerekçesiyle hain ilan etmişti.

FW de Klerk Vakfı tarafından yapılan açıklamada eski devlet başkanının bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtildi.

2013 yılında yaşamını yitiren Mandela, de Klerk’in kendisini devlet başkanı yapan apartheid rejimini ortadan kaldırarak büyük bir cesaret örneği gösterdiğini söylemişti.

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