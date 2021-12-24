Güney Kore hükümetinden hapisteki eski devlet başkanına af

Yolsuzluktan hüküm giyen Park Geun-hye, serbest bırakılacak.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore hükümeti yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından 22 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye için af ilan etti.

Güney Kore hükümeti, ulusal birliği güçlendirmeye yardımcı olacağı gerekçesiyle çıkarılan aftan Park'ın da faydalanacağını açıkladı. Park, yılbaşı öncesinde aftan yararlanması planlanan 3 bin 96 kişi arasına dâhil edilirken, kararın alınmasında 66 yaşındaki politikacının kötüleşen sağlık durumunun da etkili olduğu öğrenildi.

2019 yılında omzundan ameliyat olan ve bu yıl kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle 3 kez hastaneye kaldırılan Park’ın şu anda tedavi için bulunduğu başkent Seul'deki hastaneden serbest bırakılacağı açıklandı.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, af kararının Covid-19 salgını ile mücadele edildiği bu dönemde ulusal birliği güçlendirmek amacıyla alındığı bildirildi.

2017’den bu yana tutuklu bulunan Park, şimdiye dek yapılan duruşmalarda tüm suçlamaları reddetmişti.

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