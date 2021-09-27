Güney Kore’de köpek etinin yasaklanması gündemde

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, kendisini 'köpek aşığı' olarak tanımlarken, ülkede 'geleneksel köpek eti yenmesini' yasaklamayı gündeme getirdi.

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Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, hakkında “uluslararası utanç haline gelen gelenek” olarak nitelendirdiği köpek eti yemeyi yasaklamayı gündeme getirdi.

Köpek aşığı olarak da bilinen Moon Jae-in geleneksel uygulamanın sona ermesi için ‘zamanın geldiğini’ vurguladı. Güney Kore’de köpek eti belli bir kesim tarafından da olsa tüketiliyor. Ülkede, genç nesil arasında köpek eti tüketimi ‘tabu’ olarak kabul edilse de geleneksel kesim hala köpek eti yiyor. Uzun süredir Güney Kore mutfağının bir parçası kabul edilen köpek etinin tüketilmesine yönelik hayvan hakları aktivistlerinin baskısı her geçen gün artıyor.

Güney Kore’deki hayvan koruma yasası, köpek ve kedilerin acımasızca öldürülmesini yasaklıyor, ancak tüketimlerini serbest bırakıyor.

Güney Kore’de son dönemde evde köpek beslemek oldukça popüler bir hale geldi. Moon Jae-in’in de göreve başladıktan sonra başkanlık binasında köpek beslediği biliniyor.

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