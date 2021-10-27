Gürcistan’da ‘Mişa’ya Özgürlük’ protestosu

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te hapiste olan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili için "Mişa'ya Özgürlük" yazılı büyük harflerle hükümet ve parlamento binaları önünde gösteri düzenlendi.

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Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis’te gözaltına alınmış, ardından Rustavi’deki 12 numaralı cezaevine sevk edilmişti.

Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili için destekçileri tarafından “Mişa’ya Özgürlük” (Free Misha) yazılı büyük harflerle hükümet ve parlamento binaları önünde gösteri düzenlendi.

2013’TEN BU YANA YURT DIŞINDAYDI

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016'da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı.

26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.