Haiti’deki 7.2’lik depremde ölü sayısı 300’ü geçti

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.

SOZCU.COM.TR

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Haiti'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 304'e yükseldiği bildirildi. Haiti Sivil Savunma Ajansı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı belirtilirken çok sayıda kişinin de yaralandığını veya kayıp olduğunu bildirdi.

Yaralı ve kayıp sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmazken, yetkilerin can kaybının artmasından endişe ettiği aktarıldı. Afet bölgesinde ekiplerin ve yerel halkın çabalarıyla birkaç kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Başkent Port-au-Prince’te de hissedilen deprem nedeniyle halk kendini panikle dışarı atmıştı. Deprem nedeniyle yıkılan bir binanın enkazından bir çocuk sağ olarak kurtarılmıştı. Küçük kızın enkaz altından çıkarılma anları kameralara yansımıştı.

1 AY OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin ardından Başbakan Ariel Henry, 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Henry, depremin can kaybına neden olduğunu doğrulamış, mevcut tüm hükümet kaynaklarının mağdurlara yardım etmek için seferber edileceğini ifade etmişti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin çok sayıda can kaybına neden olabileceğini kaydetmiş, “kırmızı uyarı” yayınladı. Haiti’deki tsunami tehdidinin ise geçtiği açıklanmıştı.

USGS tarafından daha önce yapılan açıklamada, merkez üssü Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilmişti.

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