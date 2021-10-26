Hastaneden taburcu edilen Kraliçe Elizabeth’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kraliçe II. Elizabeth hastaneden çıkarak ikamet ettiği Windsor Kalesi’ne dönmesinin ardından ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.

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İngiltere'de 20 Ekim gecesini hastanede geçirmesinin ardından sağlık durumuna ilişkin endişelerin kaydedildiği Kraliçe II. Elizabeth, hastaneden ayrıldıktan sonraki ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.

Kraliçe Elizabeth'in hastaneden çıkarak ikamet ettiği Windsor Kalesi'ne dönmesinin ardından ilk temasları Güney Kore’nin İngiltere Büyükelçisi Gunn Kim ve eşi HeeJung Lee ile İsviçre’nin İngiltere Büyükelçisi Markus Leitner ve eşi Nicole Leitner oldu.

Büyükelçiler ve eşleri ile videokonferans yöntemiyle görüşen Kraliçe'nin sarı bir elbise giydiği ve gülümsediği görüldü.

Öte yandan, 95 yaşındaki Kraliçe’nin önümüzdeki hafta Glasgow COP26 İklim Değişikliği Zirvesi'nde kraliyet heyetine liderlik etmesi bekleniyor.

GECEYİ HASTANEDE GEÇİRMİŞTİ

Kraliçe II. Elizabeth'in 20 Ekim Çarşamba günü Kuzey İrlanda ziyaretini doktorların “dinlenme” tavsiyesi üzerine iptal ettiği bildirilmişti.

Buckingham Sarayı'ndan daha sonra yapılan açıklamada ise Kraliçe'nin geceyi hastanede geçirdiği ve gerekli değerlendirmelerin ardından ertesi gün öğle saatlerinde Windsor Kalesi'ne döndüğü duyurulmuştu.

Açıklamada, “Kraliçe birkaç gün dinlenmek için tıbbi tavsiyenin ardından Çarşamba öğleden sonra bazı ön araştırmalar için hastanedeydi. Bugün öğle yemeği saatinde Windsor Kalesi’ne döndü ve morali yerinde” ifadeleri kullanılmıştı.

Elizabeth, son olarak mide iltihabı nedeniyle 2013 yılında hastaneye kaldırılmıştı. Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ise 9 Nisan tarihinde yaşamını yitirmişti.