Havalimanı inşaatında toprak kayması: İki işçi öldü

Kuveyt'te Limak Holding tarafından inşa edilen yeni Kuveyt Havalimanı'nda toprak kayması meydana geldi. İki işçi hayatını kaybederken, bir işçi yaralandı.

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Kuveyt’te inşaat halindeki yeni Kuveyt Havalimanı’nda toprak kayması meydana geldi. Kuveyt İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, havalimanının inşaat halindeki alanında çökme meydana geldiği ve 3 işçinin toprak altında kaldığı aktarıldı.

İtfaiye Teşkilatı, bölgede yapılan kurtarma çalışmalarının ardından iki işçinin cansız bedenine ulaşıldığını, bir işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin Nepal uyruklu olduğu bildirildi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesi, Türk inşaat şirketi Limak Holding tarafından inşa ediliyor. (İHA)