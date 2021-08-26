Havayolu şirketi aşı yaptırmayan çalışanlarından ayda 200 dolar alacak

Delta Havayolları, 1 Kasım'dan sonra corona virüs aşısı yaptırmayan çalışanlarından her ay ek sağlık sigortası primi olarak 200 dolar toplayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin önde gelen havayolu şirketlerinden Delta Airlines, çalışanlarının aşılarını tamamlaması için yeni bir yola başvurdu.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Delta Havayolları, 1 Kasım’dan itibaren aşı olmayan çalışanlarından her ay ek sağlık sigortası primi olarak 200 dolar alacak.

Şirket ayrıca, iki doz aşısını olduktan sonra corona virüse yakalananların, ücretli hastalık izni alabileceğini bildirdi.

BİR KİŞİ 50 BİN DOLARA MAL OLUYOR

Delta Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Ed Bastian, aldıkları önlemlerin virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olacağını ifade etti.

Şirketin 75 bin çalışanı olduğu belirtiliyor.

Bastian, corona virüse yakalanan çalışanların her birinin şirkete 50 bin dolara mal olduğunu belirtirken, bu durumun önüne geçmek için böyle bir yöntem izlediklerini aktardı.