Hindistan’dan kıtalararası balistik füze testi: Nükleer başlık taşıyabiliyor

Hindistan, 5 bin kilometre menzilli ve nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze Agni 5'i test etti.

Sozcu.com.tr

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Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füze testinin nükleer silahların “İlk Kullanıma Hayır” taahhüdünün temelini oluşturan “güvenilir minimum caydırıcılık” politikasıyla uyumlu olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, üç aşamalı katı yakıtlı bir motor kullanan füzenin 5 bin kilometre menzildeki hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiği ifade edildi. Karadan karaya olan füze, 1,5 ton yük taşıyabiliyor.

Hindistan, başarılı testin ardından dünyada kıtalararası balistik füzeye sahip ABD, İngiltere, Rusya, Çin, Fransa, İsrail ve Kuzey Kore'nin ardından 8'inci ülke oldu.