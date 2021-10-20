Hizbullah liderinden çarpıcı iddia: 100 bin savaşçımız var

Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 100 bin eğitimli savaşçıları bulunduğunu iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Lübnan’da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 14 Ekim’de 7 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut’taki silahlı saldırı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nasrallah, Hizbullah’ın askeri gücüne dair ilk kez detaylı bir iddia ortaya attı. Nasrallah, Hizbullah’ın 100 bin eğitim almış savaşçısının bulunduğunu öne sürdü.

The Times’ın haberine göre Nasrallah’ın bu açıklaması, Hizbullah karşıtları ve Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn’a bir uyarı niteliği taşıyor.