‘Hollanda büyükelçisi sınır dışı edildi’ iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim” açıklamasının ardından ilk olarak Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in sınır dışı edildiği ileri sürüldü.

Ali GÜLEN

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Osman Kavala'nın yargılanma sürecini eleştiren 10 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ‘istenmeyen adam’ ilan edildi.

Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından büyükelçilerin dokunulmazlığının kaldırıldığı ve ilk olarak Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in sınır dışı edildiği iddia edildi.

Almanya, ABD, Fransa, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın elçilerinin de sınır dışı edileceği belirtildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından bu ülkelerin de başkentlerindeki Türk Büyükelçilerini her an sınır dışı edebileceği ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

18 Ekim’de Osman Kavala’nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda’nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara’daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün, Osman Kavala’nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor.

“Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.”

Açıklamanın ardından, 10 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Salı günü büyükelçiler dışişleri bakanlığına gittikten sonra Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “büyükelçilerin uyarıldığı” belirtilmişti.

21 Ekim’de 10 ülkenin Ankara Büyükelçilerinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönündeki açıklamaları sorulduğunda Erdoğan, “Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” demişti.

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