Hükümet çağrı yaptı, Çinliler marketlere hücum etti

Çin hükümeti tüm ailelere acil durum ihtimaline karşı temel ihtiyaç malzemelerini depolama çağrısı yaptı.

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Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan çağrıda hiçbir sebep veya detay verilmedi. Ancak ülkede bir süredir aşırı yağışlar ekinlere zarar verdiği için sebze tedarik zincirlerinde sorun yaşanıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Çin’de halk, Covid-19 vakalarındaki artıştan da endişeli; her an yeni kısıtlamaların gelmesinden korkuyorlar.

Bakanlık, yerel yönetimlere de tedarik zincirlerini aksatmaması ve fiyatları sabit tutması yönünde uyardı.

Devlet medyası, çağrının ardından stokçuluk ve panik halinde alışverişler başlayınca kaygıları azaltmaya çalıştı.

“ETRAFIMDAKİ İNSANLAR SÜPERMARKETE AKIN ETTİ”

Çin sosyal medya sitesi Weibo’da bir kullanıcı, “Haberler yayılır yayılmaz, etrafımdaki tüm yaşlı insanlar delirdi ve süpermarkete akın etti” paylaşımı yaptı.

Çin Komünist Partisi’nin desteklediği The Economic Daily gazetesi de, okurlarına “alarm haline geçmeme” çağrısı yaptı. Hükümetin bu öneriyi herkesin kendi bölgesinde bir sokağa çıkma kısıtlaması olması durumunda hazırlıklı olması için yaptığını yazdı.

The People’s Daily gazetesi ise böyle çağrılara pek de alışkın olmadıklarını; ancak sebze fiyatlarındaki artış ve Covid-19 vakalarının yeniden yayılması üzerine yapıldığını yazdı.

GIDA FİYATLARI ARTIYOR

Çin’de gıda fiyatları her sene kış mevsimine girerken artıyor. Ancak bu kez, aşırı yağışların yol açtığı sorunlar sebebiyle son haftalarda özellikle sebze fiyatları hızla yükseldi.

Bu arada ülke genelinde corona virüsü vakalarının yükselmeye başladığı yerlerde çok sert önlemler alınıyor. Ülke, Şubat ayında başlayacak olan Kış Olimpiyatları öncesi rakamı sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Pazartesi günü Çin’de 92 yeni corona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu. Şangay’daki Disneyland eğlence parkında hafta sonu eğlenen bir kişinin, eve döndükten sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkınca, eğlence parkı en az iki günlüğüne kapatıldı.

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