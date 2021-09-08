Ida’dan sonra Larry geliyor… Kasırga uzaydan görüntülendi

Avrupa Birliği (AB) Dünya Gözlem Programı Copernicus'a ait Sentinel 3 uydusu Larry Kasırgası'nı uzaydan görüntüledi.

Sozcu.com.tr

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Ida Kasırgası’nın ABD’nin doğu kıyılarını vurmasının ardından Kategori 3 şiddetindeki Larry Kasırgası’nın Kanada’nın Newfoundland bölgesinde etkili olması bekleniyor.

AB Dünya Gözlem Programı Copernicus tarafından yapılan açıklamada, Atlantik kasırga sezonunun tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, Ida’nın ABD’nin Louisiana eyaletini vurmasının ardından Larry Kasırgası’nın Kanada’nın Newfoundland bölgesine doğru ilerlediği ifade edildi. Copernicus, Sentinel 3 uydusu tarafından görüntülenen kasırganın fotoğrafını paylaştı.