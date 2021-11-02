İklim Değişikliği Konferansı’na özel jetlerle gittiler çevrecileri öfkelendirdiler

Jeff Bezos da dahil olmak üzere VIP'ler, 400 özel jetle İklim Değişikliği Konferansı'na uçtu ve neden oldukları karbon emisyonları konusunda çevrecilerin öfkelenmesine neden oldular.

Sozcu.com.tr

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Yüzlerce özel jet, dünya liderlerini ve üst düzey yöneticileri Birleşmiş Milletler’in Glasgow, İskoçya’daki COP26 İklim Zirvesi’ne götürürken, seyahatin neden olduğu çevresel zarar konusunda çevrecilerin tepkisine neden oldular.

İskoçya’daki Sunday Mail, 400’den fazla özel jetin beklendiğini bildirdi. Konferans web sitesine göre, “dünya liderlerini acil küresel iklim eylemi için bir araya getirmeyi amaçlayan” görüşmelere 1.000’den fazla VIP ve çalışanları katılıyor.

Sunday Mail’e göre, ABD Başkanı Joe Biden, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İsrail ve Japonya liderleriyle birlikte iklim krizi sempozyumuna özel jetle gitti. İngiliz medyasının bildirdiğine göre, Amazon’dan Jeff Bezos da 65 milyon dolarlık Gulfstream jetiyle geldi.

Guardian, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da sürdürülebilir yakıtla çalışan özel bir jetle İskoçya’dan Londra’ya dönmeyi planladığını bildirdi.

KARBON EMİSYONUNUN YÜZDE 2’SİNİ OLUŞTURUYOR

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi’ne göre, ticari havacılık şu anda küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 2’sini oluşturuyor, ancak bu oran 2050 yılına kadar üç katına çıkacak.

Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonu, özel jetlerin “çevre üzerinde orantısız bir etkisi” olduğunu söyledi. Grup Mayıs 2021 raporunda, özel uçakların yolcu bazında ticari uçaklardan 5 ila 14 kat ve trenlerden de 50 kat daha fazla kirletici olduğunu belirtti.

İKİYÜZLÜLÜK

Grubun İngiltere yöneticisi İskoçya’daki Sunday Mail’e verdiği demeçte, “Özel jetlerin çevre için ne kadar kötü olduğu yeterince vurgulanmıyor, kilometrelerce seyahat etmenin en kötü yolu. Özel jetler çok prestijli ama iklim değişikliğiyle mücadele ettiğini iddia ederken jet kullanmanın ikiyüzlülüğünden kaçınmak zor” dedi.

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