İngiltere ve Fransa arasında kriz büyüyor: Tekneye el koydular

Fransa ve İngiltere arasında bir süredir devam eden balıkçı krizi, ülkelerin karşılıklı hamleleriyle tırmanışa geçti. Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, bugün yaptığı açıklamada, Fransa açıklarında bir İngiliz balıkçı teknesine el koyduklarını söyledi.

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Fransa, balıkçılık krizi nedeniyle İngiltere’ye misilleme önlemleri başlatacağını açıklamıştı. Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, bugün yaptığı açıklamada, Fransa açıklarında bir İngiliz balıkçı teknesine el koyduklarını söyledi.

Girardin iki ülke arasında yaşanan kriz ile ilgili de ‘savaş değil kavga’ ifadelerini kullandı.

Annick Girardin Perşembe günü Twitter’dan yaptığı açıklamada, Fransa’nın iki İngiliz teknesine uyarıda bulunmasının ardından teknelerin Fransız makamlarına teslim edildiğini söyledi.

AB’YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

İki ülke arasında Brexit referandumunun ardından göçmen krizinin yanı sıra balıkçılık lisansı nedeniyle de derin bir kriz yaşıyor. Başbakan Jean Castex, geçtiğimiz hafta AB'ye çağrı yapmış ve “İngiltere'ye karşı sert tutum almasını” istemişti.

ransız Bakan, biri Fransız limanına yönlendirilen iki tekneye uyarı verildiğini ve kaptanlarla ilgili yasal işlem başlatılabileceğini söyledi. Fransa’dan yapılan açıklamada alıkonulan teknenin sözlü uyarılara yanıt vermediği ve Fransa sularında avlanmak için lisansının da bulunmadığı vurgulandı.

Fransa, balıkçılık krizi nedeniyle İngiltere’ye misilleme önlemleri başlatılacağını açıklarken, Londra yönetimi ise, İngiliz teknelerini Fransız limanlarından engelleme tehdidinin uluslararası hukuk ve ticaret anlaşmalarının ihlali olduğunu söylemişti.Londra ve Brüksel arasında geçen yıl sonunda imzalanan Brexit anlaşmasına göre, Avrupalı balıkçılar, daha önce bölgedeki avlandıklarının kanıtlarını sunarak lisans almaları koşuluyla İngiliz sularında çalışmaya devam edebiliyor. Ancak Fransızlar ve İngilizler, gerekli kanıtların niteliği ve kapsamı konusunda halen tartışma içerisinde.

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