İngiltere’de 172 yıl önce bulunan amfitiyatroda heyecanlandıran keşif

İngiltere'nin Kent bölgesindeki Richborough yerleşim alanında, English Heritage arkeologları tarafından yapılan çalışmada, ilk olarak 1849'da ortaya çıkarılan amfitiyatronun duvarındaki bir boşluğun insan ve vahşi hayvanları tutmak için kullanılan bir nezarethane ya da hücre olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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English Heritage tarafından yapılan açıklamada, ilk kez 1849’da ortaya çıkarılan Richborough Amfitiyatrosu’ndaki arena duvarındaki bir boşluğun, insan ve vahşi hayvanları tutmak için kullanılan bir nezarethane ya da hücrenin kanıtının bulunduğu belirtildi.

Söz konusu amfitiyatronun 5 bine kadar seyirci alabildiği ve gladyatör dövüşleri gibi halka açık gösteriler ve eğlence için kullanıldığı ifade edildi.

KEDİ İSKELETİNE MAXIPUS İSMİ VERİLDİ

Öte yandan, hücrenin keşfinin yanı sıra çalışmalar sırasında hayvan kemikleri, madeni paralar, kişisel süs eşyaları, çanak çömlek parçaları, arena duvarının sıva yüzüne boyanmış dekorasyon izleri ve bilerek gömülmüş bir Roma kedisinin neredeyse tam iskeletinin bulunduğu açıklandı.

Boyalı dekorasyon izlerinin İngiltere’deki herhangi bir Roma amfitiyatrosunda bilinen ilk örneği olduğu belirtildi. Kedi iskeletine Maxipus isminin verildiği ifade edilirken, bu bulguların da orada yaşayan Romalılar hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabileceği belirtildi.