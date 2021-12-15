İngiltere’de Avam Kamarası’ndan yeni Covid-19 kısıtlamalarına onay

İngiltere'de Avam Kamarası'nda milletvekillerinin oylamasına sunulan ve daha fazla iç mekanda zorunlu maske kullanımını içeren Covid-19 kısıtlamaları kabul edildi.

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İngiltere’de alt meclis olan Avam Kamarası’nda milletvekilleri, ülkede yayılan Omicron mutasyonu ve artan Covid-19 vakaları nedeniyle kısaca “B Planı” diye anılan daha sıkı önlemlere geçiş konusundaki yasal düzenlemeler için oy kullandı.

Yerel saatle 18.30’da başlayan oturumda milletvekilleri, ülkede zorunlu maske kuralının daha fazla iç mekanı kapsaması, Covid-19 aşı pasaportlarının büyük mekanlar için uygulamaya konulması, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına aşıların zorunlu olması ve Omicron vakaları ile temasta bulunan kişilerin günlük testler yaparak karantina uygulamaması konularında oy kullandı.

Açıklanan oylama sonuçlarına göre yeni önlemler arasında belirlenen daha fazla iç mekanda zorunlu maske kullanımına ilişkin karar, 41’e karşı 441 oyla onaylandı. Sonuç ile birlikte ilerleyen günlerde hükümetin maske kullanma zorunluluğu olan mekanları açıklaması bekleniyor.

Karara göre restoranlar, barlar ve spor salonları haricinde çoğu halka açık iç mekanlarda maske takmanın zorunlu hale gelmesi bekleniyor.

AŞI PASAPORTU ONAYLANDI

Milletvekilleri oy çoğunluğu ile kalabalık grupların bir araya geldiği gece kulüpleri gibi eğlence merkezleri girişlerinde Covid-19 aşı pasaportlarının istenmesine de onay verdi. 126 oya karşı 369 oyla kabul edilen düzenlemeye daha önce en çok İşçi Partisi destek vermişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın partisi olan Muhafazakar Parti ise aşı pasaportlarına karşı çıkıyordu. Oylama sonucuna göre 101 Muhafazakar Parti milletvekilinin Johnson’a karşı oy kullandığı iddia edildi.

İlerleyen günlerde halkın kalabalık iç mekanlara girebilmek için 2 doz aşı yaptırdıklarını kanıtlayan aşı pasaportlarını alması gerekiyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AŞI ZORUNLU OLDU

Onaylanan yeni kurallardan bir diğeri ise Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına aşıların zorunlu hale getirilmesi oldu. Söz konusu kural, 100’e karşı 385 oyla kabul edildi. Bu karar ile birlikte sağlık çalışanları işlerine devam edebilmek için Covid-19 aşısı olmak zorunda.

2 doz aşı yaptırıp temaslı olanlar, yanal akış testi ile karantinadan muaf olacak

Milletvekilleri ayrıca, Omicron ya da Covid-19 vakası ile temasta bulunan 2 doz aşılanmış kişilerin 7 gün boyunca hızlı sonuç veren yanal akış testi yaptırarak karantinaya girmemesini de oyladı. Karar oy çoğunluğu ile kabul edildi.

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