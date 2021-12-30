İngiltere’de bir banka, müşterilerine ‘yanlışlıkla’ para dağıttı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Santander çalışanları, yanlışlıkla gönderilen bu paraları hızla geri çekmeye çalıştı ancak bu iş hiç de kolay değildi; zira paralar, rakip bankalardaki hesaplara gönderilmişti.

2 bin şirket hesabından yapılan işlemler yanlışlıkla bir kez daha tekrarlanınca böyle bir hatanın olduğu anlaşıldı. Banka, hatanın ardından yazılı bir açıklama yayımladı:

“Teknik bir sorun sebebiyle, ticari işletme sahibi müşterilerimizin bazı ödemeleri bir kez daha tekrarlandığı için özür dileriz. Bu işlemin hiçbir aşamasında müşterilerimizin hesabından para eksilmedi. Önümüzdeki birkaç gün, Birleşik Krallık genelindeki birçok bankayla birlikte çalışacak iki kez tekrarlanmış para transferlerini çözmek için çalışacağız.”

Bankanın açıklamasına göre ikinci kez yapılan para transferleri, işlemleri tekrarlanan müşterilerinin hesaplarından değil; Santander’in kendi kasasından gönderildi. Yanlışlıkla transfer yapılan hesaplarda da gönderen olarak Santander’in adı yazıyordu.

NOEL GÜNÜ KARMAŞASI

Bankadan üst düzey bir bordro sorumlusu, ismini yayımlanmaması koşuluyla BBC’ye yaptığı açıklamada “Hatanın, çalışanların Noel ve bir sonraki gün (Boxing Day) verilen tatillerinin üzerine gölge düşürdüğünü; çalışanların telaşla hatayı anlamaya çalıştığını” söyledi.

Santander, çalışanlarına yatırılan bu paraların nasıl geri alınacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

Bordro sorumlusu, “Tam bir karmaşa hakim, bu işi nasıl çözecekler hiç bilmiyorum” diyor.

The Times’ın haberine göre Santander, para gönderilen hesapların bulunduğu Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank ve Virgin Money ile temasa geçti. Santander açıklamasına göre bu bankalar, müşterilerinin hesaplarından bu paraların nasıl geri alınacağının yollarını inceliyor.

Ancak bu paralar harcanmışsa nasıl geri ödeneceği, bu durumda hesapların eksi bakiyeye düşmesine izin verilip verilmeyeceği henüz net değil.

Santander ise, bu gibi durumlarda hesap sahipleriyle doğrudan iletişime geçebileceğini belirtti.