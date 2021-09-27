İngiltere’de kriz büyüyor: Başbakan, orduyu devreye sokabilir

İngiltere'de sürücü sıkıntısının neden olduğu akaryakıt ve gıda krizi büyüyor. Ortaya çıkan kriz nedeniyle, benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşurken, Başbakan Boris Johnson'un orduyu devreye sokması bekleniyor. Öte yandan, ülkede yaşanan bu durumun gıda sektörünü de etkilemesi nedeniyle Noel'de hindi krizi yaşanabilir...

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İngiltere’de kamyon ve TIR sürücüsü eksikliği nedeniyle yaşanan akaryakıt krizi büyüyor. Brexit sonrası bir çok Avrupa vatandaşının İngiltere'den ayrılması üzerine ülkede nakliye sektörü en zor dönemlerinden birini yaşıyor. İngiltere'de ortaya çıkan şoför eksikliği nedeniyle, büyük petrol firmaları istasyonlarını kaparken, ordunun devreye girmesinin gündemde olduğu açıklandı.

80 TANKERLİK KONVOY

Başbakan Boris Johnson, bugün bakanlar ve sektörün ileri gelenleriyle bir araya gelerek bir acil durum planı açıklayacak. Escalin Operasyonu’ olarak adlandırılacak operasyonun çıkış noktası, anlaşmasız Brexit yaşanması durumunda tedarik yardımı için devreye ordunun girmesini ve yüzlerce askerin 80 tankerlik bir tedarik konvoyu oluşturmasını ön görüyordu.

Hükümet, çözüm için yaklaşık 5 bin şoföre geçici vize verilmesi kararı aldığını açıklamıştı. Ancak muhalefet, bu çözümü yeterli görmezken, ülkedeki sorunlara çözüm olmadığının da altını çiziyor.

NOEL’DE HİNDİ SIKINTISI YAŞANABİLİR

Öte yandan, vize sıkıntıları nedeniyle gıda tedarikinde de sıkıntılar yaşanıyor. Çiftçiler ülke dışından işçi istihdamı için vize değişikliklerinin çok geç yapılması nedeniyle Noel’de hindi sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere’de Noel zamanı geleneksel olarak hindi tüketiliyor. Kümes hayvanları derneği, büyük üreticilerin ürünleri işleme koyacak yeterli sayıda çalışan olmadığı gerekçesiyle üretim kapasitesini azalttıklarını söyledi.

PETROL FİYATLARI TAVAN YAPTI

Petrol devi BP yaptığı açıklamada, kamyon sürücüsü sıkıntısı nedeniyle İngiltere'deki bazı benzin istasyonlarını geçici olarak kapatıldığını belirtti. BP'nin Perakende Başkanı Hanna Hofer de ‘şirketin benzin istasyonlarında işlerin sorunsuz yürümesi için gereken düzeyin üçte ikisinin bulunduğunu ve bu miktarın hızla azalmakta olduğunu' söyledi. Açıklamanın ardından petrol fiyatları sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Ancak tüm bu yaşananlara rağmen Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bu iddiaları reddediyor ve ülkedeki sürücü eksikliğinin petrol krizine neden olmadığını savunuyor. Kabine bakanı, boş süpermarket raflarına ve benzin istasyonlarının kapanmasına neden olan ağır vasıta sürücülerinin eksikliği için Brexit'i suçlamanın “yanlış” olduğu konusunda ısrar etti.

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