İngiltere’de Ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere'de son 24 saatte 58 bin 194 vakanın tespit edilmesiyle Ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Ülke genelinde Omicron mutasyonuna yakalananların sayısı bin 265’e yükseldi.

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İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte 58 bin 194 vakanın kaydedilmesi ile günlük vaka sayısı 8 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 10 milyon 719 bin 165'e ulaşırken, son 24 saatte 120 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 146 bin 255’e yükseldi. İngiltere'de 8 Ocak'ta 67 bin 794 vaka tespit edilmişti.

OMİCRON VAKA SAYISI ARTIYOR

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık genelinde son 24 saatte 448 kişide daha Covid-19’un Omicron mutasyonun tespit edildiği duyurularak, ülke genelindeki Omicron vaka sayısının bin 265’e yükseldiği belirtildi.

UKHSA, aralık ayı ortasına kadar ülkedeki tüm vakaların yarısından fazlasının Omicron mutasyonundan kaynaklanacağını ve bu büyümenin hız kesmeden devam etmesi halinde, ülkede ay sonuna kadar 1 milyondan fazla enfeksiyon olacağını ifade etti.

UKHSA’dan Bağışıklama Başkanı Dr. Mary Ramsay yaptığı açıklamada, “Bu erken tahminler dikkatle ele alınmalıdır. Veriler ikinci aşıdan birkaç ay sonra, insanların Delta mutasyonuna kıyasla Omicron mutasyonuna yakalama riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.

Ramsay, “Ancak aşıların Covid-19’un ciddi semptomlarına karşı daha yüksek koruma göstermesini bekliyoruz, bu nedenle henüz ilk iki dozunuzu almadıysanız lütfen hemen bir randevu alın” ifadelerini kullandı.

OMİCRON’A KARŞI İKİ DOZ AŞI YETERLİ DEĞİL

İngiltere’deki sağlık yetkilileri Omicron mutasyonunun yayılmasını durdurmak için iki doz Covid-19 aşısının yeterli olmadığı konusunda uyardı.

İngiltere’de Covid-19’un Omicron ve Delta mutasyonlarına ilişkin yürütülen bir araştırmanın ilk sonuçlarına göre, aşıların Omicron'u durdurmada Delta'ya kıyasla daha az etkili olduğu ortaya konuldu. Bununla birlikte araştırmada, destekleyici doz olarak bilinen üçüncü bir aşılamanın virüse karşı yaklaşık yüzde 75 koruma sağladığı belirtildi.

Araştırmada, 581 Omicron vakası ve binlerce Delta vakasının incelenmesi ile elde edilen verilere göre, Oxford-AstraZeneca aşısının ve Pfizer/BioNTech aşısının etkinliğinde önemli bir düşüş görüldüğü belirtildi.

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