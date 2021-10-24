İngiltere’de salgının durumu ağırlaşıyor! Muhalefet ‘B Planı’ baskısı yapıyor

İngiltere'de hükümetin corona önlemlerini sıkılaştırması için çağrılara bir yenisi eklendi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin maliyeden sorumlu kıdemli üyesi Rachel Reeves, hükümetin 'B Planı'nı devreye koyması gerektiğini söyledi. İngiltere Maliye Bakanı ise daha fazla önleme gerek olmadığını savundu.

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İngiltere’de halen hükümetin A Planı uygulanıyor. Bu planda daha fazla kişiye aşı yapılması, bağışıklık sistemi çok zayıf olan kişilere üçüncü doz aşı yapılması ve 12-15 yaş arasına da tek doz aşı yapılması yer alıyor.

B Planında ise bazı kapalı mekanlarda maske ve aşı pasaportu zorunluluğu ile çalışanlardan evden çalışmalarının talep edilmesi yer alıyor.

İNGİLİTERE BİLİM KURULU’NDAN KRİTİK UYARILAR

İngiltere’de Bilim Kurulu 15 Eylül’de yaptığı bir açıklama ile önlemlerin artırılmaması durumunda hastaneye kaldıran kişi sayısında ciddi artış yaşanabileceğini söylemişti.

20 Ekim’de ise Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanlarını temsil eden NHS Konfederasyonu B planının devreye sokulmasını talep etmişti.

Son olarak İngiltere Tabipleri Birliği 21 Ekim’de yaptığı açıklamada, giderek yükselen Covid vakaları karşısında yeni önlemler almayan hükümeti ‘kasıtlı ihmal’ ile suçlamıştı.

Bugün BBC’ye konuşan Maliye Bakanı Sunak ise “B Planını derhal devreye almamızı gerektirecek bir durum yok” ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi’nden Reeves, “Yapılması gereken ilk şey A Planını daha iyi uygulamak. Bilim insanları evden çalışmamızı ve maske takmamızı tavsiye ediyorsa bunu yapmalıyız. Fakat ne A ne de B planlarında olan bazı önlemler de var: Örneğin Covid-19 olan kişilere ilk günden yasal hastalık ödeneği verilmeli. Kamusal mekanlarda daha iyi havalandırma sağlanmalı” dedi.

Aynı programa katılarak bu taleplere yanıt veren Maliye Bakanı Sunak ise tüm verileri sürekli olarak incelediklerini ve mevcut koşullarda B Planına ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Durumu incelemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Sunak, olası yeni önlemlerin ekonomiye büyük bir etkisi olmayacağını, bu nedenle çalıştırılamayan işçilerin maaşlarının yüzde 80’ini ödemek gibi desteklerin geri gelmeyeceğini belirtti.

İngiltere’de ilk iki aşıyı olmamış kişilerin sayısı azaldığı için yeni aşılamalar yavaş ilerliyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, üçüncü doz takviye aşılamanın ise dün günlük 325 bin ile rekor kırdığını söyledi.

“ACİL SERVİSLER ZORLANMAYA BAŞLADI”

Bu konu bugün Sky News televizyonunun da gündemindeydi. Programa katılan hükümetin uzmanlarla oluşturduğu Aşılama ve Bağışıklık Komitesi’nden Prof. Adam Finn, aşılama programının her şeyi kontrol altına almaya yetmeyeceğini söyledi:

* İnsanların daha fazla hızlı test yapmasını, kalabalık yerlerde büyük sayılarla bir araya gelmemelerini, maske kullanmalarını sağlamamız gerekiyor.

* Vakalardaki artışı durdurmak ve işleri kontrol altına almak istiyorsak bütün bunları şu anda yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde kışın sağlık sistemi tıkanma noktasına gelebilir.

Royal College of Emergency Medicine’den (Kraliyet Acil Tup Koleji) Dr. Katherine Henderson da hastanelerdeki acil servislerin zorlanmaya başladığını, hastane kapılarında ambulansların sıraya girmek zorunda kaldığını açıkladı.

Ülkedeki günlük vaka sayıları 50 bini aşarak Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

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