İngiltere’de üçüncü doz aşı uygulaması başlıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede gelecek haftadan itibaren üçüncü doz corona aşılarının uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

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Sajid Javid, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada hükümetin, Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi’nin (JCVI) üçüncü doz aşı tavsiyesini kabul ettiğini söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Javid, ikinci doz aşısını en az 6 ay önce olmuş yaklaşık 30 milyon kişiye takviye aşıların önümüzdeki haftadan itibaren yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Bu 30 milyon kişi arasında 50 yaş üzerindekiler, sağlık problemi olan daha genç yetişkinler ve sağlık sektörü çalışanları da var.

Takviye aşı olarak da tüm bu kişilere Pfizer/BioNTech öneriliyor. JCVI, bağışıklığın bir süre sonra azaldığına dair kaygılar dile getirilirken, yüksek korumanın devamı için bu öneride bulundu.

Bu plan, hükümetin sonbahar ve kış aylarında Covid salgınıyla mücadeleye devam etmesinin önemli bir ayağını oluşturuyor.

Bazı araştırmalar, iki doz aşılamadan aylar sonra bağışıklığın düşebileceğini ve bu durumda da hassas grupların yüksek risk altında kalabileceğini gösteriyor.

JCVI, bağışıklığın ve korumanın ne kadar düştüğüne dair net bir bilgi olmadığını ancak önleyici bir adım atmak istediklerini; böylece yüksek riskli gruptaki kişilerin korunmasını hedeflediklerini duyurdu.

Bu uygulama, kısa süre önce başlatılan ve çeşitli sebeplerle çok güçsüz bağışıklık sistemine sahip kişilere vurulan üçüncü doz takviye aşısından bağımsız, yeni bir uygulama.

Son uygulamada takviye aşı için uygun şartları sağlayan kişiler de şu şekilde sıralandı:

* Yaşlı yetişkinler için oluşturulan bakım evlerinde kalanlar

* 50 yaş üstü tüm yetişkinler

* Sağlık kurumlarında ve bakım evlerinde çalışanlar

* 16 ile 49 yaş arasında olup Covid-19’a karşı yüksek risk grubunda olmalarına yol açan sağlık sorunları olanlar

* Bağışıklık sistemi çeşitli sebeplerle bastırılan kişilerle aynı evde yaşayan ve temas eden yetişkinler

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