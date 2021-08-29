İngiltere’de vaka sayıları geçen yıldan 26 kat fazla

Corona virüsü vakalarını normalleştiren İngiltere'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Sozcu.com.tr

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Bir süre önce corona virüsü salgınını aşılama kampanyasıyla kontrol altına almayı başaran İngiltere’de endişelendiren bir açıklama yapıldı.

Normale dönmeye başlayan ve yasakları kademeli olarak gevşeten İngiltere’de vaka sayılarının geçen yılın aynı zamanına göre 26 kat daha fazla olduğu belirtildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi’nin resmi verilerine göre vakaların geçen yıla göre 26 kat daha fazla olduğu belirtilirken bu verilerin insanları uyandırması gerektiğini söyledi.

Verileri inceleyen Reading Üniversitesi’nde hücre mikrobiyoloji profesörü Simon Clarke, “Bu yılın 20 Ağustos’unda sonlanan haftada resmi verilere göre 756.900 insan hasta olarak kayıtlara geçti. Bu verilere göre her 70 kişiden birinde corona virüsü tespit edildi. Geçen yıl aynı kurumun verilerine göre ülkede 28.200 vaka vardı. Bu da her 1900 kişiden 1’inde vaka var vardı” dedi.

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