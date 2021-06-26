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İngiltere’den ‘bağışıklık duvarı’ hamlesi: Grip ve corona aşısında üçüncü doz aynı anda

Corona virüsüne karşı aşılamada en başarılı ülkelerde başı çeken İngiltere'de sonbahar için yeni planlar yapılıyor. Mutasyonlarla birlikte virüsün yayılma hızının önüne geçmek isteyen yetkililer, grip aşısı ve corona virüsü aşısında üçüncü dozu aynı anda yapmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:43, 26/06/2021
HaberlerDünya
İngiltere’den ‘bağışıklık duvarı’ hamlesi: Grip ve corona aşısında üçüncü doz aynı anda

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgına karşı aşılama kampanyaları da devam ediyor. Aşılamada öncü olan ve önemli bir başarı kazanan İngiltere’de yeni planlar devreye alınmaya hazırlanılıyor.

Delta mutasyonunun yayılması ve sonbaharla birlikte virüsün yeniden artış göstermesinin önüne geçmek isteyen sağlık yetkilileri, çifte aşı formülü üzerinde çalışıyor. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times’ın haberine göre, ülkede 50 yaş ve üzerindeki kişilere bağışıklığı artıran üçüncü doz corona aşısı ve grip aşısı birlikte uygulanacak.

HEDEFTE 30 MİLYON KİŞİ VAR

Söz konusu planın uygulanması için 700 kişinin katıldığı klinik denemeler sürüyor. Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi (JCVI), iki ayrı kola aynı anda uygulanacak aşılara onay verirse, süreç Eylül ayında başlayacak. Aralık ayına kadar ülkedeki 50 yaş ve üstü 16 milyon kişinin bu şekilde aşılanması hedefleniyor. Sağlık çalışanları ve risk grubundaki kişiler de aşılanırsa sayının 30 milyona çıkabileceği belirtiliyor.

İNGİLİZ AŞILARI DA KULLANILACAK

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkilileri ‘bağışıklık duvarını’ güçlendirmeyi amaçladıkları planda Pfizer-BioNTech aşısının yanı sıra İngiliz aşıları Novavax ve AstraZeneca’nın da üçüncü doz olarak kullanılabileceğini değerlendiriyor. JCVI’nın klinik deney sonuçlarıyla ilgili görüşünü önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:10:37,