Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

Irak’ın güneyindeki Basra vilayetindeki ABD askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

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Irak basınının ismini açıklamadığı bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Basra vilayetine bağlı ve Kuveyt sınırında yer alan Savfan kentindeki Cirişan Sınır Kapısı yakınlarında yer alan ABD askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

Saldırıda atılan 3 roketten 2’sinin ABD askeri üssünün yakınına, 1 roketin ise Kuveyt topraklarına düştüğü aktarıldı. Saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.