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Irak’ta seçim sonuçlarını onaylandı

Irak’ta geçtiğimiz Ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin sonucunun Irak Yüksek Federal Mahkemesi tarafından onaylandığı bildirildi.

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Irak’ta seçim sonuçlarını onaylandı

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerinde 9 milyondan fazla Irak halkı oy kullanmıştı.

Seçim sonuçlarına itiraz edilmesinin ardından kesin sonuçlar bugün açıklandı. Irak Yüksek Federal Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin ülkede geçtiğimiz Ekim ayının 10'unda yapılan seçim sonuçlarını onayladığı aktarıldı.

MECLİSİN 15 GÜN İÇİNDE TOPLANMASI BEKLENİYOR

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri’nin seçim sonuçlarının iptali için mahkemeye yaptığı başvuruyu reddetmişti. Irak Yüksek Federal Mahkemesinin seçim sonuçlarını onaylamasının ardından yeni Irak Meclisinin 15 gün içerisinde toplanması gerekiyor. Yeni Irak Meclisinin Ocak ayının 10'nunda toplanması bekleniyor.

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