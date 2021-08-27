Irak’ta Şii Sadr Grubu seçimleri boykot kararından geri döndü

Irak’ta ekim ayında yapılacak olan erken genel seçimleri boykot etme kararı alan Şii Sadr Grubu, kararından vazgeçerek seçimlere katılacağını duyurdu.

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Irak'ta 2018 yılında yapılan seçimlerin galibi olan Mukteda Sadr liderliğindeki Şii Sadr Grubu daha önce aldığı seçimleri boykot kararından geri döndüğü bildirildi. Sadr yaptığı açıklamada, siyasi taraflardan reform belgesi aldığını belirterek, söz konusu reformların uygulanması için meclis çatısı altında yer almaları gerektiğini ifade etti.

Seçimlere geri dönmenin mümkün olduğunu söyleyen Sadr, Irak'ı yolsuzluk ve işgalden kurtarmak için seçimlere büyük azim ile katılacaklarını dile getirdi.

Sadr'ın geçen temmuz ayında aldığı seçimleri boykot etme kararından cayması, eski Başbakan Haydar İbadi başkanlığındaki Zafer Koalisyonu tarafından memnuniyetle karşılandı.

ERKEN SEÇİM ERTELENMİŞTİ

Öte yandan Irak'ta geçtiğimiz aylarda 6 Haziran’da yapılması planlanan erken seçimler 10 Ekim’e ertelenmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert ise yaptığı açıklamada, yapılması planlanan seçimlerin güvenirliği Irak'ın geleceği için önemli olduğunu belirtmiş, BM'nin 2018'deki seçime kıyasla 5 kat fazla gözlemci görevlendireceğini kaydetmişti.