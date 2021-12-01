İran sınırında kriz: ‘Yanlış anlaşılma’ savaşın eşiğine getirdi

İran ile Taliban arasında "yanlış anlaşılma" nedeniyle çatışma çıktı. İran İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kısa süren çatışmanın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve iki tarafın soğukkanlılığı ile sona erdiğini açıkladı.

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İran güçleri ile Taliban arasında Afganistan-İran sınır hattında “sınırın yanlış anlaşılması” nedeniyle çatışma çıktı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, olayı doğrulayarak çatışmanın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti.

Sınır kapısındaki kısa süreli çatışmanın son bulduğunu söyleyen Hatipzade, “Bugün Afganistan ile sınır bölgesi olan Sistan eyaletinde yanlış anlaşılmadan kaynaklı yaşanan çatışmalar her iki tarafın soğukkanlılığı ile kontrol altına alındı ve son buldu” dedi.

NE OLDU?

İran'da Devrim Muhafızlarına yakın Tasnim Haber Ajansı, saatler önce Nimruz vilayeti yakınlarındaki Şegalek bölgesinde bulunan İranlı çiftçilere sınır ihlali gerekçesiyle Taliban tarafından ateş açıldığını duyurmuştu.

İran Sınır Muhafızları tarafından kaçakçılara karşı mücadele için inşa edilen güvenlik duvarının İranlı çiftçiler tarafından aşılmasının Taliban ile İran güçlerinin arasında çatışmaya neden olduğu ileri sürülmüştü.

İranlı çiftçilerin sınırı ihlal ettiğini düşünen Taliban güçlerinin sivillere ateş açması sonrası İran Sınır Muhafızları ile kısa süreli çatışma yaşandığı belirtilmişti.

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