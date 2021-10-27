İran: Kasım ayı bitmeden Viyana müzakerelerine döneceğiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, kasım ayı bitmeden önce Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlatılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine döneceklerini belirtti.

Sozcu.com.tr

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kasım ayı bitmeden önce Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlatılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakeresine döneceklerini belirtti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB yetkilileri ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini değerlendiren Keni, müzakerelere ilişkin görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti.

Keni, Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Keni, “Enrique Mora ile faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Kasım ayından önce nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine yeniden başlama kararı aldık. Kesin tarihi önümüzdeki hafta açıklayacağız” ifadelerini kullandı.