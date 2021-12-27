İran Omicron varyantı yüzünden Türkiye’ye seyahati durdurdu

Son dönemde corona virüsü vakalarının artış gösterdiği İran, önlemler kapsamında birçok ülkeden ziyaretçiye kapılarını kapama kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının Orta Doğu’yu en sert etkilediği ülkelerden olan İran, Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka ve Norveç’ten turist ve ziyaretçi alınmayacağını duyurdu. Devlet televizyonu 15 gün boyunca bu ülkelerden ziyaretçiye kapılarını kapalı olacağını aktardı.

Öte yandan Kasım ayının sonunda Güney Afrika ve 7 bölge ülkesine yönelik benzer bir yasak kararının da 15 gün uzatıldığı kaydedildi.

İranlı yetkililer, son dönemin gözde turizm destinasyonu olan Türkiye’ye kara yoluyla ulaşımı da süresiz olarak durdurma kararı aldı.

Resmi verilere göre sadece 14 Omicron varyantının tespit edildiği bölgede test kiti tedarik edilememesi ve yetkililerin uyarıları sebebiyle İran bölgedeki en büyük risk altında olan ülkelerden biri.

Şubat 2020’den beri ülkede 131400 insan yaşamını yitirirken, 85 milyonluk ülkede sadece 51.3 milyon insan iki doz aşı oldu.

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