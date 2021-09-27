İran’da UAEA’nın raporuna tepki

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin açıklamalarına tepki göstererek, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından İran hakkında yapılan gerçek dışı açıklamalar oluşan olumlu havaya zarar veriyor” dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran hakkında yayınladığı son rapora tepki gösterdi.

Kemalvendi, ajans tarafından yayınlanan son rapora yönelik gerekli yazılı itirazlarını ilettiklerini belirtti. Kemalvendi, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından İran hakkında yapılan gerçek dışı açıklamalar oluşan olumlu havaya zarar veriyor” dedi.

“ANLAŞMAYA KAMERA SİSTEMLERİ DAHİL EDİLMEDİ”

Raporda, Kerec Nükleer Tesisi'nde Tahran yönetiminin denetime izin vermediği açıklamasına değinen Kemalvendi, “UAEA Başkanı Rafael Grossi ile yaptığımız son görüşmede kendisine Kerec Nükleer Tesisi'ne yapılan son saldırı nedeniyle tesisin anlaşma dahilinde olmadığını belirttik. Ajans ile yapılan anlaşmaya Kerec tesislerindeki kamera sistemleri dahil edilmedi” ifadesini kullandı.

ZİYARET 12 EYLÜL’DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Kemalvendi, Grossi'nin Tahran ziyaretinde ve Viyana'da yapılan son toplantıda Kerec Nükleer Tesisi'ne ilişkin konunun gündeme geldiğini belirterek, “İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, her iki görüşmede de Kerec Nükleer Tesisi'nde kamera sistemlerinin aktif edilmesine olumsuz cevap verdi. Hem Viyana görüşmesinde hem de Grossi'nin Tahran ziyaretinde bunu delilleri ile açık bir şekilde belirtmiştik” dedi.

UAEA Başkanı Grossi'nin 12 Eylül tarihinde gerçekleştirildiği Tahran ziyaretinde İran Atom Enerjisi Kurumu ile anlaşmaya varıldığı ve buna göre UAEA uzmanlarının nükleer tesislerdeki güvenlik kameralarının hafıza kartlarını değiştirebilecekleri açıklanmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, UAEA ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamasında nükleer anlaşma kapsamında tesislere eklenen kamera sistemlerinin devre dışı bırakıldığını ve son terör eylemleri nedenleriyle bazı tesislerdeki kamera sistemlerinin aktif olmadığını belirtmişti.

İlginizi Çekebilir İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma çağrısı