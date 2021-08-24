İran’daki Evin Cezaevi’nde şiddet görüntüleri sızdı
İran'daki Evin Cezaevi'nin kameralarına sızan hackerlar cezaevi içerisinde mahkumlara uygulanan şiddeti gözler önüne serdi.
İran’ın başkenti Tahran’daki Evin Cezaevi’nin kameralarına erişim sağlayan hackerlar, hapishane içerisinde çekilmiş görüntüleri dünya kamuoyu ile paylaştı.
Ali’nin Adaleti anlamına gelen Adalat Ali isimli hacker grubunun yayınladığı videolarda gardiyanların mahkumlara şiddet uyguladığı anlar görülüyor. Bazı videolarda gardiyanlar cezaevi içerisinde mahkumları sürüklerken bir videoda ise mahkumlardan birinin hücresindeki aynayı parçalayarak kolunu kesiyor.
Hacker grubu, “Evin Cezaevi, Reisi’nin siyah türbanı ve beyaz sakalı üzerinde utanç izi bırakıyor” açıklamasını yaparak siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısını yaptı.