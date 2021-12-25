İran’dan balistik füze açıklaması: Kimseden izin almayız

İran, yıllık tatbikatında gerçekleştirdiği balistik füze denemesini kınayan İngiltere'ye sert tepki gösterdi. Devrim Muhafızları ise, tatbikatın İsrail'e uyarı niteliğinde olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İran, düzenlediği tatbikatta balistik füze denemesini kınayan İngiltere'ye sert tepki gösterdi.

İran'ın cuma günü düzenlediği askeri tatbikatta karadan karaya 16 balistik füze fırlattığı açıklanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, balistik füze denemesini kınayarak bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğunu belirtmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu, İran’ın nükleer silah taşıyabilecek şekilde tasarlanmış balistik füzelerle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamasını şart koşan BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının açık bir ihlalidir” denmişti.

‘İÇ İŞLERİMİZE MÜDAHALE’

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, İngiltere'nin bu açıklamayla İran'ın savunma kapasitesini geliştirme faaliyetlerine ve iç işlerine müdahale ettiğini belirtti. Hatipzade, balistik füze denemesinin BM kararlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını savundu.

İran'ın nükleer programının askeri amaçlı olmadığını kaydeden Hatipzade, İngiltere'nin öldürücü silahları Yemen gibi kriz bölgelerine satarken bir yandan da İran'ın rutin askeri faaliyetlerine müdahale ettiğini söyledi.

İranlı yetkili, faaliyetlerin uluslararası yasalar kapsamında olduğunu ve savunma alanında kimseden izin almayacaklarını ifade etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL’E UYARI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları, balistik füze denemesiyle dikkat çeken dev tatbikatının İsrail'e uyarı niteliğinde olduğunu açıkladı.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, tatbikatta ateşlenen füzelerin İsrail'deki Dimona nükleer reaktörüne benzeyen bir hedefe yönlendirildiği görüldü.

Yarı resmi Tasnim haber ajansı, “Bu simülasyonla devrim Muhafızları Siyonist rejime yönelik bir saldırı tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi” ifadesi yer aldı.

Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami de, “Bu tatbikatın mesajı açıktı: Siyonist rekimin yetkililerini hataları konusunda dikkatli olmaları için uyarıyoruz” dedi.

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