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İran’dan Basra Körfezi’nde kaçak yakıt operasyonu: Gemiye el konuldu

İran Silahlı Kuvvetleri, Basra Körfezi’nde kaçak yakıt taşıdığı iddia edilen yabancı uyruklu bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
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İran’dan Basra Körfezi’nde kaçak yakıt operasyonu: Gemiye el konuldu

İran Donanması Komutanı Ahmed Haciyan, ülkenin güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaleti açıklarında kaçak yakıt taşıdığı belirtilen bir gemiye el konulduğunu açıkladı.

Haciyan, “Yapılan incelemenin ardından 150 bin litreden fazla kaçak mazot bulundu” ifadelerini kullanarak yabancı uyruklu gemide bulunan 11 mürettebatın gözaltına alındığını aktardı. Haciyan, İran ekonomisini korumak için donanmanın “akaryakıt kaçakçılığıyla kararlı bir şekilde ilgileneceğini” söyledi.

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