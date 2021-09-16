İran’dan Johnson & Johnson’ın tek dozluk corona aşısına onay

İran İlaç ve Gıda Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesaz, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson (J&J) tarafından corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirilen tek dozluk aşıya kullanım izni verdiklerini duyurdu.

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Dünya genelinde corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılamalarız hız kesmeden devam ederken, İran ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson'un tek dozluk Covid-19 aşısına onay verdi.

İran'da İlaç ve Gıda Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesaz, ülkede tek kullanımlık iki corona virüsü aşısına onay verildiğini belirterek, “ABD üretimi J&J ve Rusya tarafından geliştirilen Sputnik Light aşılarına Gıda ve İlaç Dairesi Hukuk Komisyonu tarafından ülkede kullanım onayı verildi” dedi.

“Sosyal medyada paylaşılan bazı bilgilerde ülkede sadece bir adet tek kullanımlık corona virüsü aşısı olduğu belirtiliyor. Bu doğru değil. Tek dozluk Johnson & Johnson corona virüsü aşısının kullanımına da izin verildi.

Tek dozluk Sputnik Light aşılarının sadece İran’da kullanıldığı bilgisinin gerçekliği yok” diyen Şanesaz, İran’da çok sayıda corona virüsü aşısı olduğunu ve bu konuda şeffaf olduklarını, kullanılan corona virüsü aşılarının kayıt altına alındığını ifade etti.

HAMANEY, ABD VE İNGİLTERE MENŞEİLİ AŞILARI YASAKLAMIŞTI

Yurt dışından yaptırımlar nedeniyle corona virüsü aşısı satın almakta zorlanan İran, Dini Lider Ayetullah Hamaney’in talimatıyla ABD ve İngiltere menşeli corona virüsü aşılarının ülkeye getirilmesine yasak getirmişti.

İran’da 13. dönem Cumhurbaşkanlığına İbrahim Reisi’nin seçilmesinin ardından İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, 11 Ağustos tarihinde yaptığı konuşmada, “Corona virüsü aşıları hızlı bir şekilde halka sunulmalı. Bu aşılar yerli üretim veya ithal olsalar da ülkeye getirilmelidirler” ifadelerini kullanmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı'nın ülkede devam eden aşılama programına ilişkin paylaştığı son verilere göre, 83 milyonluk nüfusa sahip İran’da bugüne kadar 27 milyon 2 bin 320 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 299 bin 855 kişiye de ikinci dozu yapıldı. İran’da toplam 40 milyon 320 bin 175 doz aşı uygulandı. Ülkede Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca ve yerli üretim COVIRAN Bereket corona virüsü aşıları uygulanıyor.