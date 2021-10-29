İran’dan nükleer anlaşma mesajı: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri Kani, nükleer anlaşma görüşmelerinin 4+1 ülkeleri arasında olacağını belirterek, “ABD ile müzakere etmeyeceğiz” dedi.

Sozcu.com.tr

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İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini yürüten Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri Kani, Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Rusya ziyareti hakkında devlet televizyonuna konuşan Kani, “Rus dostlarımız ile nükleer müzakereler hakkında görüşmek ve düşüncemizi paylaşmak için Moskova'ya geldim” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmenin faydalı olduğunu belirten Kani, “Tahran'da yapılan ilk görüşmenin devamını Brüksel'de gerçekleştirdik. Yapıcı ve ciddi bir görüşme oldu. Yeniden başlayacak müzakereler hakkında konuştuk” dedi.

‘RUSYA VE ÇİN BİZİMLE OLMALI’



Kani, nükleer görüşmelerin sadece ABD yaptırımlarının kaldırılması için yapılacağını belirterek, “ABD'nin acımasız ve kanun dışı yaptırımlarının kaldırılması için müzakere edeceğiz. Yeni başlayacak müzakerelerdeki önceliğimiz karşı tarafın buna hazır olduğunu görmek. Bu konudaki ciddiyetimizi Brüksel görüşmemizde ilettik” ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşma görüşmelerinin sadece 4+1 ülkeleri arasında olacağını belirten Kani, “Nükleer anlaşma görüşmeleri 4+1 ülkeleri arasında olacak. ABD ile müzakere etmeyeceğiz” dedi. Görüşmelerde Rusya ve Çin faktörüne işaret eden Kani, “ABD'nin acımasız yaptırımlarının kaldırılmasında Rusya ve Çin'in de bizimle birlikte olmasını bekliyoruz” dedi.

KASIM SONUNA KADAR BAŞLAYACAK



Kani, 27 Ekim’de Brüksel'de Enrique Mora ile görüşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlatılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine kasım ayı sonuna kadar yeniden başlama kararı aldıklarını belirtmişti.