İran’dan nükleer müzakerelerle ilgili net tarih: Kasım bitmeden başlamaya hazırız

İran, nükleer müzakerelere dönmekle ilgili ilk kez net bir tarih verdi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri Kani, "Müzakerelere Kasım ayı bitmeden başlamak konusunda anlaştık" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dönemiyle birlikte yeni adımların atıldığı İran’da nükleer müzakerelerle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

İran, nükleer müzakerelere dönmekle ilgili ilk kez net bir tarih verdi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri Kani, Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Twitter’dan açıklamalarda bulundu.

Kani açıklamasında, “Enrique Mora ile başarılı müzakerelerin gerekli unsurlarına yönelik ciddi ve yapıcı bir diyalog kurduk. Müzakerelere Kasım ayı bitmeden başlamak konusunda anlaştık. Kesin tarih önümüzdeki açıklanacak” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN HAZIRIZ MESAJI



ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan da nükleer müzakerelerle ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık Sözcüsü Ned Price, “Viyana görüşmelerine dönmeye hazırız ve 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı anlaşmasına karşılıklı tam uyuma dönüş konusunda bir anlayışa hızla ulaşmanın ve uygulamanın mümkün olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.