İrlandalı turist oteli sanarak Romanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi, ortalığı karıştırdı

İrlandalı turist, Romanya'yı birbirine kattı... Sarhoş bir halde otelini bulmaya çalışan İrlandalı turist, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı oteli sanarak girdi. Gözaltına alınan adam ülkeyi karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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İrlandalı bir turist Romanya’da panik yarattı… Bükreş’te gece kulübünde eğlendikten sonra oteline gitmek isteyen İrlandalı bir turist, dünyanın en büyük ikinci yönetim binası olan Romanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı oteli sandı.

Sarhoş bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giren adam güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Terör şüphesiyle gözaltına alınan adamın yaşadıkları ise sorgulama sırasında ortaya çıktı.

1984 ile 1997 yılları arasında inşa edilen ve dünyanın en heybetli yapılarından biri olarak anılan binaya nasıl girdiğini hatırlamayan adamla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yüzölçümü olarak ABD Savunma Bakanlığı’ndan sonra ikinci en büyük yapı olan Romanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 700 bin ton çelik, bronz ve kristal ile dünyanın en ağır yapısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye de hak kazandı.

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