İspanya’da dev dalgalar ölüme sürükledi

İspanya’da tatilde bulunan 3 fitness antrenörü kabusu yaşadı. Kayalıklardan denize atlayan arkadaşını kurtarmak için Rus kadın da denize girdi. Kilometrelerce hızla sahile vuran dev dalgalar iki fitness antrenörünün ölümüne neden olurken, o anlar antrenörün eşi tarafından kayıt altına alındı.

Yaşar ANTER

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İspanya'nın Torrevieaj kentinde tatilde bulunan fitness antrenörleri 30 yaşındaki Daniil Gagarin, eşi Daria Gagarin ve Finlandiyalı Emma Monkonen denize girmek için La Zorra koyuna gitti.

Monkonen, üç metre yüksekteki kayalardan atladığı denizde dev dalgalar nedeniyle kıyıya ulaşamayınca fitness antrenörü Daniil Gagarin, kadın arkadaşını kurtarmak için kayalardan kendisini denize bıraktı. Gagarin arkadaşı Monkonen'i dalgaların arasında bulup denizin ortasındaki bir kayanın üzerine çekmeyi başardı. Bu arada Gagarin'in eşi Daria Gagarin o anları videoya kaydediyordu.

BOYU 7 METREYİ BULDU

Denizin ortasında dev kayalara tutunan Gagarin’in yanındaki arkadaşı Monkonen ile birlikte yaşam mücadelesi verdiği anlar görüntülere yansıdı. O anlarda 7 metreyi bulan dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan çiftin, gelen bir dalganın etkisi ile denize sürüklenip gözden kaybolduğu görüldü. Görüntüleri kaydeden Daria Gagarin’in dehşet içindeki feryatları kameradan duyuldu.

ADRENALİN TUTKULARININ KURBANI

Daria Gagarin olayın ardından yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen deniz arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri Gagarin'in cesedini bir gün sonra bulurken, Finlandiyalı Monkonen'in cesedi ise iki gün sonra 1 mil uzaklıkta bulundu. Gagarin'in arkadaşlarından Alona Maas yaptığı açıklamada “Her iki arkadaşımız adrenalin tutkularının kurbanı oldular” diye konuştu.

Eşi ve arkadaşının ölüm videosunu çeken Daria Gagarin ise geçirdiği sinir krizleri sonucu Alicante kentinde bir hastanede tedavi altına alındı.