İspanya’da metal işçileri tekrar polisle çatıştı

İspanya'nın Cadiz kentinde maaş zammı için düzenlenen protesto gösterilerinin 8. gününde metal işçileri, kent sokaklarında barikatlar kurarak polisle çatıştı. Polis ekipleri ise protestoculara cop, biber gazı ve plastik mermilerle sert müdahalede bulundu.

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Geçtiğimiz hafta İspanya’nın Cadiz kentinde sendikalar ve işverenler arasında maaş anlaşmasına ilişkin müzakerelerin durdurulması üzerine sendikalar, kentteki metal işçilerine protesto düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Çağrının ardından bir araya gelen yaklaşık 20 bin metal işçisi ise, maaş zammı talep ederek Cadiz kentinde protesto gösterisi düzenlemişti. Cadiz kentinde başlayarak bugün 8. gününde devam eden protestolarda metal işçileri bir araya gelerek, ülkenin yükselen enflasyon oranına uygun olarak daha yüksek maaş talep etti.

Protesto sırasında kent sokaklarında barikatlar kurarak yolları araç trafiğine kapatan işçiler, protestolara müdahale etmesi için olay yerine sevk edilen polisle çatıştı. Polis ekipleri ise, dağılmayı reddeden protestoculara cop, biber gazı ve plastik mermilerle sert müdahalede bulunurken, yer yer işçiler ile polis arasında yumruk yumruğa arbede yaşandı.

Çıkan olaylarda savaş alanına dönen Cadiz sokaklarında biber gazı nedeniyle göz gözü görmez hale gelirken, polis tarafından olaylarda yaralı, can kaybı veya gözaltına alınan protestocu sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İspanya’da enflasyon oranı, enerji maliyetlerinin de etkisiyle, yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede geçtiğimiz Ekim ayında enflasyon seviyesinin yüzde 5,5 seviyesine ulaşması üzerine ücretleri sabit kalan birçok vatandaş, duruma karşı tepki göstermişti. Yüzlerce vatandaşın işsiz kaldığı Cadiz kenti, yüzde 23’lük işsizlik oranı ile İspanya’nın en yüksek işsizlik oranına sahip kenti olmuştu. (İHA)