İsrail askerleri, Mescid-i Aksa’nın önünde bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısında bir Filistinliyi silahla yaraladı. Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları kapatıldı.

Sozcu.com.tr

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İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Meclis (Nazır) Kapısında bir Filistinliye ateş açtı.

İsrail askerlerinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliye ateş ettiği belirtilirken, olay sonrası Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarının kapatıldığı aktarıldı. Yaralanan Filistinlinin durumu henüz bilinmiyor.