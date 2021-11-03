İsrail Büyükelçiliği’nin garip paylaşımı ile ilgili açıklama geldi

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmenin fotoğrafı ile "Dışişleri F-35'ler yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" ifadesini paylaşması tartışma yarattı. Tepki çeken paylaşıma İsrail'den açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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İsrail Büyükelçiliği’nin resmi Instagram hesabından dün paylaşılan bir görsel ve açıklama tartışma yarattı… Zaytung isimli platformun hazırladığı görsel ve yazıları takipçileriyle paylaşan İsrail Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’ın görselini paylaşarak, “Dışişleri F-35’ler yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor” paylaşımında bulundu.

Bu paylaşım bir süre sonra silinirken, İsrail Büyükelçiliği’nden konuyla ilgili resmi bir duyuruda bulunuldu. Açıklamada, “Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında Büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır” denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, “Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz” ifadesi kullanıldı.