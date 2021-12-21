İsrail güçleri Filistinli ailenin evini yıktı

İsrail güçleri, Filistin’in Beytüllahim şehrinde bulunan Filistinli bir ailenin evini yıktı.

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İsrail güçleri, işgal altındaki Beytüllahim şehrinin Nahalin kasabasında Filistinli bir ailenin evini yıktı. İsrail güçleri, yıkıma gerekçe olarak büyükanne, dede ve 3 çocukla birlikte yaşayan Filistinli ailenin evini izinsiz inşa ettiğini iddia etti.

Yıkım sonrası Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmada İsrail güçlerin gaz bombası ve plastik mermi kullandı.

Filistinli çocuklar okuldan geldiklerinde evlerini yıkılmış halde bulurken aile, kış mevsiminin her geçen gün daha fazla hissedildiği bugünlerde nereye gideceklerini bilmediğini ifade etti.