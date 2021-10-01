İsrail güçlerinden Filistinlilere sert müdahale: 51 yaralı

srail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere sert müdahalesi sonucu 51 Filistinli yaralandı.

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Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde yer alan Beyta ve Beyt Dajan beldelerinde İsrail’in yasa dışı yerleşim alanlarına karşı gösteri düzenledi. Cuma namazı sonrası düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı. İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus’un Beyta ve Beyt Dajan beldelerinde düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu 51 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların bazılarının hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yerel kaynaklar ise, İsrail güçlerinin Beyta beldesinde Filistinli göstericilerin üzerine insansız hava araçlarıyla göz yaşartıcı gaz attığını aktardı.

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