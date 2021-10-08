İsrail, Suriye’deki T-4 Hava Üssü’nü hedef aldı

İsrail’in Suriye’nin Humus kenti kırsalında yer alan T-4 Hava Üssü’ne hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, saldırıda 6 Suriye askerinin yaralandığı aktarıldı.

Sozcu.com.tr

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Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Palmyra kentinin batısındaki Humus kentinin kırsalında yer alan T-4 Hava Üssü olarak da bilinen Tiyas Askeri Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Haberlerde, saldırının yerel saatle 21.33'te düzenlendiği ve Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği aktarılırken, 6 askerin yaralandığı ve üste maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Suriye ordusunda askeri bir kaynak ise, İsrail'in T-4 Hava Üssü'ne füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Öte yandan İsrail, söz konusu hava üssünün İran'ın bölgeye yerleşmek için kullandığını öne sürmüş, bu nedenle daha öncede üsse hava saldırısı düzenlenmişti.