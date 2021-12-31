İsrail ve ABD’den 3,1 milyar dolarlık savunma anlaşması

İsrail, anlaşmayla ülkenin hava savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail, ABD'den 3,1 milyar dolar değerinde helikopter ve uçak almak üzere anlaşma imzaladı.

İsrail Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ülkenin hava savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik anlaşma dün imzalandı.

Buna göre İsrail, 12 Lockheed Martin CH-53K helikopteri ve iki adet Boeing KC-46 yakıt ikmal uçağı satın alacak.

Anlaşmaya göre ilk helikopter teslimatı 2026'da yapılacak. Yakıt ikmal uçaklarının ise 2025'ten sonra teslim edilmesi bekleniyor.

İsrail medyası, ikmal uçaklarının özellikle İran'a karşı olası bir hava harekatında önemli rol oynayacağına dikkat çekti.

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