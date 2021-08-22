İsrail’de devlet hastaneleri isyanda! Corona hastalarına bakmayacaklar

İsrail’de 7 devlet hastanesi, yarından itibaren Covid-19 hastalarını kabul etmeyi bırakabileceklerini ve devletin kendilerine karşı olan yükümlülüklerini ihlal ettikleri gerekçesi ile çarşamba gününden itibaren greve gideceklerini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail'de 7 devlet hastanesi müdürü yaptıkları ortak açıklamada, devletin kendilerine karşı olan yükümlülüklerini ihlal ettikleri gerekçesi ile çarşamba gününden itibaren greve gideceklerini açıklarken, yarından itibaren ise söz konusu hastanelerin Covid-19 hastalarını kabul etmeyi bırakabileceklerini aktardı.

“CORONA VİRÜSÜ KRİZİNİN ZİRVESİNDE TERK EDİLDİK”

Açıklamada, “İmzaladığımız anlaşma uygulanmıyor, gelecek yıl için bir çözüm yok, tedarikçilere ödeme yapma imkanımız yok ve çöküşten önce sadece birkaç günlük oksijenimiz kaldı. Corona ile Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının bağlantısının kesilmesiyle aynı anda mücadele etmek mümkün değil. Corona virüsü krizinin zirvesinde terk edildik. Tarihimizin en büyük krizine girdik” ifadeleri kullanıldı.

“MEVCUT DURUMDA TEDAVİLERE DEVAM EDEMİYORUZ”

Kudüs’teki Shaare Zedek Tıp Merkezi Müdürü Dr. Ofer Marin yaptığı açıklamada, “Mevcut durumda tedavilere devam edemiyoruz. Ekipmanımız, imkanımız ve ödeyecek maaşımız yok. Vicdanımız bizi yarından itibaren corona virüsü hastalarını tedavi etmeyi bırakmaya zorluyor” diye konuştu.

Çarşamba gününe kadar talepleri yerine getirilmemesi durumunda söz konusu hastanelerin sadece acil vakalara bakacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 22 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri